鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至10.65元，預估目標價為193.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.83元下修至10.65元，其中最高估值17.91元，最低估值5.97元，預估目標價為193.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.91
|14.92
|最低值
|5.97
|8.89
|平均值
|10.82
|11.78
|中位數
|10.65
|11.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|35,342,000
|31,762,588.62
|最低值
|22,491,495.13
|25,113,000
|平均值
|27,573,516.32
|28,528,761.36
|中位數
|27,333,693.26
|28,370,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.36
|6.05
|6.03
|18.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
|29,333,129
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2049/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至10.83元，預估目標價為190元
- 〈上銀法說〉明年營運展望保守看 估持平今年
- 〈上銀法說〉擴產腳步不停歇 明年資本支出將高於今年
- 上銀Q3 EPS 4.13元寫16季新高 前三季賺逾一股本
- 上銀Q4營收估下滑 全年仍可雙位數成長
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。