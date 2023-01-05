永豐證2023投資展望年會 提三大投資策略

永豐金證券首度舉辦線上線下同步 8 小時「投資豐向球 2023 展望年會」，提醒投資人今年投資應做好三件事，包括定期定額存股、穩健保留生活備用金，以及將資產配置納入美股。

永豐金證券歸納「投資豐向球 2023 展望年會」內容指出，今年股市投資有三大要點。

第一，把握震盪布局機會。

由於去年歷經俄烏戰爭、通膨和升息等黑天鵝，台股年跌幅達 32.2%，幅度與 2020、2015 年兩波股災相當，不過，兩波股災後續兩年各創造出 46.4%、118.5% 的反彈漲幅。

永豐金證券強調，股市是經濟的領先指標，投資人想把握震盪機會但落底時間難測，建議可善用定期定額存股布局。

第二，要挺過升息考驗穩健累積財富。

永豐金證券指出，2023 開年面臨兩大考驗，分別為 1 月美股財報季檢視、聯準會終點利率預測中位數提高至 5.1% 的升息壓力，因此，提醒投資人要保留至少 3-6 個月以上的生活備用金，並建議 1 年內要支出的費用不要用於投資，以求穩健累積財富，耐心等待震盪後的多頭行情。

第三，用美股為自己做好資產配置。

據永豐金證券統計，截至去年下半年，美股占全球股市值達 41%，除了全球規模最大的紐約證交所 (NYSE)，更有吸引全球科技產業上市的那斯達克交易所 (NASDAQ)，投資人可輕鬆在美股找到新興產業投資機會，例如第三代半導體、電動車、AI 智能和低軌道衛星等潛在商機。