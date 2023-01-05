2023年 留給歐洲王室的時間不多了

過去一年，是全球君主制國家出現重大轉變的一年。一個世紀以來，王室家族權勢日漸衰微，去年王室衰落速度加快，預料今年會進一步加速。

在經歷英國女王伊麗莎白二世的「白金禧」盛大慶典和她的逝世三個月後，這些壯觀盛典的熱度很快消退，取而代之的是英國王室未來的嚴肅問題。數據分析公司 YouGov 的報告顯示，過去十年，英國民眾對王室的支持度大幅下滑。

數據顯示，2012 年，民眾希望保留王室的比率為 73%，去年下滑至 62%。在年輕一代中，支持保留王室制的比重更低；在 18 歲至 24 歲的年輕人中，支持王室的比率只有 33%。

面對與日俱增的改革壓力，去年繼位的英國國王查爾斯，為重大改革掃清道路：君主制「瘦身」計畫，將王室成員減少到 11 人。

上述計畫定今年上路，這意味英國王室最終將效仿歐洲大多數國家王室的做法，包括瑞典、比利時及丹麥，努力適應現代社會。

2019 年，瑞典國王取消五位孫輩的王室頭銜。2013 年，比利時國王將「王子」和「公主」頭銜僅限於他的直系子女和孫輩，並修改有權領取國家資金的王室家族成員。

去年丹麥女王取消四位孫輩的王室頭銜，引起軒然大波。她表示，希望孩子們能夠「打造自己的生活方式」，而不是餘生被王室家族的責任束縛。

未來，西班牙王室將引起許多人的關注，因為最近民意調查顯示，西班牙可能徹底廢除王室統治。

西班牙國王胡安 · 卡洛斯在爆出一系列醜聞後，於 2014 年退位，目前被流放到阿布扎比。他的繼任者菲利普國王過去幾年一直竭力恢復王室聲譽。

如果這種趨勢持續下去，荷蘭也可能面臨類似命運。雖然荷蘭王室在 2013 年成功縮小規模，卻未避開批評聲浪，在疫情期間犯下諸多嚴重錯誤，導致受歡迎程度大幅下降。

目前全球有 43 個國家依舊實行君主制，王室擁有不同程度的權力。其中包括英國在內的 15 個國家，屬於英聯邦國家，查爾斯國王現在是這些國家的元首，但在 2022 年，這種體制的未來引發更大範圍的質疑。

2021 年 11 月，巴貝多切斷與英國王室的關係，並選舉產生總統。巴哈馬、牙買加等加勒比地區其他六個國家目前也計劃這樣做。

另外一個英聯邦國家澳洲，在英國女王伊麗莎白二世的全國悼念日也爆發反王室抗爭，抗議者抨擊殖民主義及其對土著人的影響。

加拿大魁北克最近結束議員對查爾斯國王的強制性效忠宣誓，且民調顯示，該省 79% 受訪民眾希望切斷與英國王室的關係。