盤中速報 - 網龍(3083)急跌-2.41%報52.2元，成交1,156張

網龍(3083-TW)近5分K跌速2.41%，05日09:05報52.2元，成交1,156張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

網龍(3083-TW)近5日股價上漲7.47%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲3.29%。櫃買指數上漲1.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-139 張
  • 外資買賣超：-139 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-181 張
  • 融券增減：+128 張

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