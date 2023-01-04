樂視宣布每周工作四天半 網友：還招人嗎？

淡出中國公眾視野已久的樂視，周二（3 日）又衝上熱搜。樂視宣布員工每周工作四天半，讓很多網友羨慕不已。

樂視執行長張巍周二發布全員信，宣布自今年 1 月 1 日起，將執行每周四天半工作制，每周三彈性工作半天。考勤時間調整為連續五小時，比如上午 10 時至下午 15 時、上午 11 時至下午 16 時，均符合規定。

樂視公布上述消息後，網友詢問員工薪資是否不變？該公司對此表示：「當然不變啦。」也有網友說：「慕了，還招人嗎？」

樂視說，生活絕不是為了更好地工作，但工作一定是為了更好地生活，而四天半工作制，有助於員工和家人及時就醫、員工學習和提高專業技能，也有利於緩解「周一工作焦慮症」、提升家庭幸福感。

在「周一工作焦慮症」。樂視表示，很多人一到周一便感到焦慮，員工每周三休息半天，可以去跑跑步、健健身，緩解焦慮。

樂視表示，連續三年的新冠肺炎疫情，難免影響業務，所有員工都關心公司業績，也更擔心自己的生活。讓人欣慰的是，在大家努力下，去年業務整體平穩，經營業務實現現金流平衡，整體業績目標均如期達成。

樂視最新財報顯示，去年前三季營收為人民幣（下同）2.6 億元，較一年前下滑 10.04%，淨虧損 3.5 億元，比一年前少 118.35%。負債合計為 223.1 億元。