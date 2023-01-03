盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至62.7元，漲幅達7%

敦泰(3545-TW)03日09:32股價上漲4.1元，報62.7元，漲幅7%，成交4,081張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價下跌0.17%，台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-531 張
- 外資買賣超：-545 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+121 張
- 融券增減：-462 張
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