盤中速報 - 橘子(6180)急跌-2.62%報70.3元，成交3,972張

橘子(6180-TW)近5分K跌速2.62%，03日09:10報70.3元，成交3,972張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價上漲5.27%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲3.02%。櫃買指數下跌1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,030 張
- 外資買賣超：+2,768 張
- 投信買賣超：+262 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+166 張
- 融券增減：+86 張
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AI優化後報酬率
+33.29%
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原投組報酬率
+27.37%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2731
20%
6180
10%
2753
10%