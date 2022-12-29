盤中速報 - 橘子(6180)急拉2.05%報69.8元，成交1,704張

橘子(6180-TW)近5分K漲速2.05%，29日09:08報69.8元，成交1,704張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價上漲1.97%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲1.15%。櫃買指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+707 張
- 外資買賣超：+668 張
- 投信買賣超：+40 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-221 張
- 融券增減：-4 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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2211
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2753
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