億光專利戰告段落 撤回對中電專利訴訟

LED 大廠億光 (2393-TW) 今 (30) 日公告，公司撤回對中電 (1611-TW) 的專利訴訟。

億光重申，專利權目的是保護創新研發成果，並鼓勵產業發展，針對市場不法的侵權行為，將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛尊重智慧財產權的一貫立場。

億光將不斷投入與擴充技術及產品的研發、製造及設計能力，加深智慧財產權佈局，以強化產品競爭力，目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

展望明年，億光預估，現階段至明年第一季前，營收將持續疲軟，第二季起營收可望回溫，明年全年營收可望較今年持平或小幅成長。