億光專利戰告段落 撤回對中電專利訴訟

億光樹林總部。(圖:業者提供)Tag億光中電專利訴訟LED 大廠億光 (2393-TW) 今 (30) 日公告，公司撤回對中電 (1611-TW) 的專利訴訟。 億光重申，專利權目的是保護創新研發成果，並鼓勵產業發展，針對市場不法的侵權行為，將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛尊重智慧財產權的一貫立場。 億光將不斷投入與擴充技術及產品的研發、製造及設計能力，加深智慧財產權佈局，以強化產品競爭力，目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。 展望明年，億光預估，現階段至明年第一季前，營收將持續疲軟，第二季起營收可望回溫，明年全年營收可望較今年持平或小幅成長。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+31.31%$13,131原投組報酬率+24.74%$12,474投組標的成分40%高力899620%寶齡富錦176020%倫飛236410%麗臺246510%第一金中國世紀基金-新臺幣-N延伸閱讀億光撤回訴訟 特力屋：盼雙方未來加強合作德國法院判決億光子公司WOFI 賠日亞化322.5萬歐元億光子公司WOFI將提上訴 對營運無影響億光告瑞眾、亮麗星侵權 求償1億元億光估營收明年Q2回溫 全年較今年小幅成長相關貼文