盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.01%報63.3元，成交2,159張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.01%，29日09:05報63.3元，成交2,159張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲12.67%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲6.25%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,681 張
- 外資買賣超：+1,057 張
- 投信買賣超：+620 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：-85 張
- 融券增減：+521 張
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+16.35%
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原投組報酬率
+9.80%
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投組標的成分
40%
2211
20%
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20%
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