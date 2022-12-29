盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.01%報63.3元，成交2,159張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.01%，29日09:05報63.3元，成交2,159張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲12.67%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲6.25%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,681 張
  • 外資買賣超：+1,057 張
  • 投信買賣超：+620 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：-85 張
  • 融券增減：+521 張

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投組標的成分

  • 40%

    長榮鋼

    2211

  • 20%

    雲品

    2748

  • 20%

    八方雲集

    2753

  • 10%

    M31

    6643

  • 10%

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