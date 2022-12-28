盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價64.9元，成交4,542張

雲品(2748-TW)28日10:02上漲5.9元，股價漲停報64.9元，委買3,758張，成交4,542張。

主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲3.82%。

雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.92%，台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+308 張
  • 外資買賣超：-192 張
  • 投信買賣超：+500 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+169 張
  • 融券增減：+313 張

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