盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價64.9元，成交4,542張

雲品(2748-TW)28日10:02上漲5.9元，股價漲停報64.9元，委買3,758張，成交4,542張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲3.82%。
雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.92%，台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+308 張
- 外資買賣超：-192 張
- 投信買賣超：+500 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+169 張
- 融券增減：+313 張
最新相關新聞
雲品(2748-TW)28日10:02上漲5.9元，股價漲停報64.9元，委買3,758張，成交4,542張。
主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲3.82%。
雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.92%，台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.60%
$12,260
原投組報酬率
+17.18%
$11,718
投組標的成分
40%
4746
20%
3479
20%
1762
10%
3466
10%