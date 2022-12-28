解決三大痛點 遠東銀瞄準三族群推全台首創跨境匯款

為協助民眾解決跨境匯款三大痛點，遠東銀 (2845-TW) 今 (28) 日宣布，攜手萬事達卡推出具四大特色的「遠東商銀全速匯」，首創全台 24 小時跨境全額迅速到匯服務，主要瞄準海外網購、留學生、海外投資等 3 大族群的需求商機，提供 7 類幣別跨匯，且至明 (2023) 年 3 月底前都祭出 188 元起的手續費優惠。

據萬事達卡「2022 跨境支付報告」指出，63% 民眾有跨境匯款需求，提供海外親友資金運用，其中 40% 表示曾遭遇無法即時匯款帶來的生活不便與困境，不僅匯費成本高，手續費平均約 1000-1200 元，且普遍須耗時 7-10 天才能入帳。

遠東銀表示，目前市面上的跨境匯款服務，都要抱著錢去臨櫃服務，而且普遍存在資金到位速度慢、匯費高、難追蹤等三大痛點，造成民眾在交易上及生活中極大不便，遠東銀為解決速度、成本、透明度不足等現實挑戰，宣布攜手萬事達卡，推出全台首家新型跨境匯款服務「遠東商銀全速匯」。

「遠東商銀全速匯」提供好便利、好快速、好掌握、低成本等四大特色，包括 365 天 24 小時全時段皆可匯款、最快數秒內就入帳，而且直接可透過 APP 即時察看進度，且推廣期間手續費僅 188 元起，初期提供美國、德國、英國、澳洲、新加坡、香港、日本等 7 國原幣匯出服務，至於匯款上限，單筆 50 萬元，一個月可匯 100 萬元上限。

遠東銀總經理周添財表示，遠東銀深耕布局各項數位金融創新，近年陸續推出全台唯一的「線上大額換匯結合 O2O 線上線下金融交易服務」、首家「手機門號跨行轉帳－綁定多個金融帳號」、首創 Bankee 社群銀行、首創 P2P 及 HR 人資金融生態圈等。

周添財指出，此次攜手萬事達卡，推出全台首家新型跨境匯款服務「遠東商銀全速匯」，為創新版圖再下一城。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，萬事達卡提供銀行端串接個人與企業即時支付，串聯全球逾 100 個市場、支援逾 60 種貨幣匯兌，提供更安全高效的交易網路。