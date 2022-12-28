盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.05%報215.0元，成交489張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.05%，28日09:05報215.0元，成交489張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲2.2%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.06%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+380 張
- 外資買賣超：-239 張
- 投信買賣超：+638 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：+17 張
- 融券增減：-4 張
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投組標的成分
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