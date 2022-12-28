盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.05%報215.0元，成交489張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.05%，28日09:05報215.0元，成交489張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲2.2%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.06%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+380 張
  • 外資買賣超：-239 張
  • 投信買賣超：+638 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：+17 張
  • 融券增減：-4 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.62%

$13,462

原投組報酬率

+27.61%

$12,761

投組標的成分

  • 40%

    台耀

    4746

  • 20%

    安勤

    3479

  • 20%

    中化生

    1762

  • 10%

    致振

    3466

  • 10%

    貝萊德世界黃金基金 D2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞