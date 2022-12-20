盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.18%報211.5元，成交635張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.18%，20日09:09報211.5元，成交635張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲2.24%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.57%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+445 張
  • 外資買賣超：-22 張
  • 投信買賣超：+483 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：+61 張
  • 融券增減：+3 張

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