薄片塑膠、泡殼將列應回收範圍 2024年5月上路

為提升塑膠平板包材回收成效，減少塑膠廢棄物對環境影響，環保署今 (27) 日預告修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」公告事項第 8 項、第 12 項及第 1 項表一修正草案，將塑膠襯墊及泡殼納入公告應回收廢棄物，新制預計 2024 年 5 月上路。

環保署表示，市面上的商品包裝材料及方式推陳出新，常見用於商品內填充防撞或外包裝展示的塑膠襯墊及泡殼，如牙刷、玩具包裝中與紙板貼合的外罩泡殼、食品禮盒內常用於分隔的塑膠襯墊等，都具有長期不易腐化性質，且因此類塑膠襯墊及泡殼的材質種類多元，回收分類及處理成本較高，過去未公告為應回收廢棄物時，業者多無意願回收處理此類塑膠襯墊及泡殼，導致許多都被當作雜質垃圾處理或堆置。

環保署進一步說明，隨著塑膠材質分類技術與設備日益提升，回收處理業者已可透過先進的分類設備輔以人工辨識方式，強化塑膠回收物材質分類效率。

為逐步減少國內塑膠垃圾量，提升塑膠包裝材的回收效率與品質，環保署預計將塑膠襯墊、泡殼納管公告為應回收廢棄物，並與原本已公告應回收的塑膠平板容器合併統稱為「平板包材」。

環保署指出，本公告修正後，預計 2024 年 5 月起，只要製造、輸入塑膠平板包材或進口公告裝填物品中含塑膠平板包材的輸入業者，均應依法登記為責任業者，須主動申報營業量、輸入量及繳納回收清除處理費，請相關製造或輸入業者留意。