盤中速報 - 熱映(3373)股價急跌至28.3元，跌幅達7.21%

熱映(3373-TW)27日12:16股價下跌2.2元，報28.3元，跌幅7.21%，成交552張。
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。
近5日股價上漲4.45%，櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-202 張
- 外資買賣超：-202 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-117 張
- 融券增減：+44 張
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