盤中速報 - 熱映(3373)股價急跌至28.3元，跌幅達7.21%

熱映(3373-TW)27日12:16股價下跌2.2元，報28.3元，跌幅7.21%，成交552張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價上漲4.45%，櫃買指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-202 張
  • 外資買賣超：-202 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-117 張
  • 融券增減：+44 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.42%

$12,542

原投組報酬率

+15.63%

$11,563

投組標的成分

  • 40%

    康那香

    9919

  • 20%

    中化生

    1762

  • 20%

    致振

    3466

  • 10%

    元晶

    6443

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞