盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至31.2元，漲幅達7.59%

熱映(3373-TW)23日09:06股價上漲2.2元，報31.2元，漲幅7.59%，成交380張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價上漲9.85%，櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-119 張
  • 外資買賣超：-119 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+38 張
  • 融券增減：+71 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.76%

$12,976

原投組報酬率

+21.46%

$12,146

投組標的成分

  • 40%

    南光

    1752

  • 20%

    超豐

    2441

  • 20%

    中鴻

    2014

  • 10%

    健喬

    4114

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞