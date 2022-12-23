盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至31.2元，漲幅達7.59%

熱映(3373-TW)23日09:06股價上漲2.2元，報31.2元，漲幅7.59%，成交380張。
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。
近5日股價上漲9.85%，櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-119 張
- 外資買賣超：-119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+38 張
- 融券增減：+71 張
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