盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.16%報237.0元，成交1,421張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.16%，26日10:53報237.0元，成交1,421張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智邦(2345-TW)近5日股價下跌6.86%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.2%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-685 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：-347 張
  • 自營商買賣超：-312 張
  • 融資增減：+178 張
  • 融券增減：-19 張

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