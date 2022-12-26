盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.16%報237.0元，成交1,421張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.16%，26日10:53報237.0元，成交1,421張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價下跌6.86%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.2%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-685 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：-347 張
- 自營商買賣超：-312 張
- 融資增減：+178 張
- 融券增減：-19 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.19%
$12,419
原投組報酬率
+16.59%
$11,659
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
10%
2641
10%