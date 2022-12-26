盤中速報 - 恆大(1325)急拉2.29%報29.05元，成交1,702張

恆大(1325-TW)近5分K漲速2.29%，26日09:53報29.05元，成交1,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

恆大(1325-TW)近5日股價上漲14.46%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌1.69%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-560 張
  • 外資買賣超：-546 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張
  • 融資增減：+672 張
  • 融券增減：+538 張

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