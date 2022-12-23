金管會明年金檢重點出爐 緊盯業者財務韌性與投資風險

金管會公布明 (2023) 年金檢重點，包括金融韌性、國內外投資風險管理、防詐與金融消費者保護等四大項目都將是明年檢查重點。

首先是金融韌性，聯準會強勢升息引發股債重挫，手握大筆股債的保險業因此面臨淨值下滑危機，產險業則有防疫保單理賠引起的增資壓力，為確保金融業財務韌性，檢查局明年檢查重點將聚焦在產、壽險公司的清償能力評估機制與資本、財務韌性。

另外，網路與資安韌性也是明年檢查重點項目，包括金控與子公司的資安專責單位與專責主管，以及更新資訊與網路資安檢視與督導、資安人力培訓、營運持續管理機制等。

其次是國內外投資風險，主要是因應升息循環衍生出對金融市場的衝擊，因此檢查重點將涵蓋海外曝險、海外與大陸授信與投資的風險控管。

不動產授信業務風險管理也列為明年檢查項目，包括購屋、餘屋及土建融放款授信、利率訂價與貸後管理等項目；此外，工業區的土地貸款資金用途、閒置工業區土地授信作業、不動產業保證業務集中度控管、金融機構對央行辦理不動產抵押貸款業務規定遵循等。

第三則是防止金融詐騙，檢查重點除協助民眾辨識詐騙、疑涉詐帳戶預警機制、關懷提問、疑似異常交易防堵等因應措施外，也將針對金融機構內部的貸款詐騙進行防堵。

第四則是金融消費者保護，檢查重點主要聚焦個資保護及金融共享、金融友善、公平待客等項目，內容涵蓋認識客戶、商品適合度評估與公平待客原則等。

此外，因應數位金融與電子支付業務崛起，明年檢查重點將涵蓋：線上開戶及服務申辦的使用者個資或交易安全機制、身分確認與異常交易監控機制、警示帳戶及偽冒開戶之申報及監控、行動及網路投保身分驗證及意願確認、兼營電子支付業務操作管理等。