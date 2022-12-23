盤中速報 - 康控-KY(4943)股價大漲至10.4元，漲幅達7.11%

康控-KY(4943-TW)23日10:34股價上漲0.69元，報10.4元，漲幅7.11%，成交1,034張。

康控-KY(4943-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。

近5日股價上漲38.32%，台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-14 張
  • 外資買賣超：-14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-3 張
  • 融券增減：0 張

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