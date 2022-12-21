盤中速報 - 康控-KY(4943)股價拉至漲停，漲停價8.83元，成交202張

康控-KY(4943-TW)21日11:30上漲0.8元，股價漲停報8.83元，委買888張，成交202張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌4.32%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲13.58%，台灣加權指數下跌2.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14 張
- 外資買賣超：-14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-7 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
康控-KY(4943-TW)21日11:30上漲0.8元，股價漲停報8.83元，委買888張，成交202張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌4.32%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價上漲13.58%，台灣加權指數下跌2.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.19%
$12,319
原投組報酬率
+14.17%
$11,417
投組標的成分
40%
3027
20%
1513
20%
3128
10%
1732
10%