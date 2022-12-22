盤中速報 - 友達(2409)急拉2.35%報15.25元，成交8,880張

友達(2409-TW)近5分K漲速2.35%，22日09:08報15.25元，成交8,880張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

友達(2409-TW)近5日股價下跌6.98%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌4.75%。台灣加權指數下跌3.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-75,396 張
  • 外資買賣超：+97,062 張
  • 投信買賣超：-171,965 張
  • 自營商買賣超：-493 張
  • 融資增減：+7,137 張
  • 融券增減：-1,617 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.46%

$11,246

原投組報酬率

+7.42%

$10,742

投組標的成分

  • 40%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 10%

    訊映

    4155

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞