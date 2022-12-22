盤中速報 - 友達(2409)急拉2.35%報15.25元，成交8,880張

友達(2409-TW)近5分K漲速2.35%，22日09:08報15.25元，成交8,880張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
友達(2409-TW)近5日股價下跌6.98%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌4.75%。台灣加權指數下跌3.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-75,396 張
- 外資買賣超：+97,062 張
- 投信買賣超：-171,965 張
- 自營商買賣超：-493 張
- 融資增減：+7,137 張
- 融券增減：-1,617 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.46%
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原投組報酬率
+7.42%
$10,742
投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
10%
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10%