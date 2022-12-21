盤中速報 - 欣興(3037)急跌-2.0%報122.5元，成交19,471張

欣興(3037-TW)近5分K跌速2%，21日09:23報122.5元，成交19,471張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣興(3037-TW)近5日股價下跌13.36%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.32%。台灣加權指數下跌2.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26,237 張
- 外資買賣超：-11,594 張
- 投信買賣超：-14,036 張
- 自營商買賣超：-607 張
- 融資增減：+3,019 張
- 融券增減：+1,920 張
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AI優化後報酬率
+24.04%
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原投組報酬率
+17.07%
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投組標的成分
40%
3027
20%
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