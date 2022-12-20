內外資大對作 這三檔金控股你丟我撿

台股今 (20) 日盤中跳水殺，終場加權指數收在 14170.03 點，大跌 263.29 點，成交值放大至 2636.75 億元，三大法人合計賣超 181.54 億元，其中，外資賣超 106.6 億元，而外資賣超前三大標的均為金控股，分別為中信金、永豐金和元大金提走逾 20 億元，但同時，投信買超前三大標的也是此三檔金控股，統計外資賣超前 10 檔和投信買超前 10 檔有 6 檔相同，對作氣氛濃厚。

三大法人今日合計在集中市場賣超 181.54 億元，其中，外資賣超 106.6 億元，為連 4 賣，投信賣超 8.34 億元，為連 3 賣，自營商也賣超 66.63 億元，為連 4 賣。

外資賣超前 10 大標的依序有中信金 3.7 萬張，永豐金 3.5 萬張，元大金 3.3 萬張，台玻 2.6 萬張，鴻海 2.2 萬張，遠東新、國泰永續高股息和旺宏均超過 2.1 萬張，群創 2 萬張，元大滬深 300 正 2 也逾 1.6 萬張。

其中，此三檔金控股分別遭外資賣超金額為 8.22 億元、5.9 億元和 7.29 億元。

而外資買超前 10 大標的分別為中鋼 6.1 萬張，台泥 4.1 萬張，陽明 3 萬張，亞泥和中鴻均逾 1.5 萬張，光寶科 1.4 萬張，英業達、友達均逾 1.3 萬張，華新和中興電 1.1 萬張之上。

投信方面，賣超前 10 大標的有中鋼 5.3 萬張，台泥 3.6 萬張，陽明、中鴻在 2 萬張上下，亞泥 1.8 萬張，光寶科 1.7 萬張，聯電和廣達在 1.5 萬張上下，英業達 1.1 萬張。

而投信買超前 10 大標的有中信金、元大金均達 3 萬張之上，永豐金 2.8 萬張，台玻 2.5 萬張，旺宏 2.1 萬張，遠東新 1.9 萬張，日月光投控近 1.3 萬張，大成鋼 1.25 萬張，慧洋 - KY 和裕民均逾 1 萬張。

元大投顧分析，近期指數仍有弱勢探底的隱憂，月線將反轉下彎並形成蓋頭反壓，短線觀察指數前波 11/14、11/15 具有相對大量的多方缺口，是否出現低檔的承接買盤，避免兩個跳空缺口遭到封閉，拉長台股後續的整理時間。