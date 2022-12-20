台灣近視比率居全球之冠！眼疾年輕化，將使「眼球」商機浮現！

3C 產品已和現代人密不可分，據統計台灣人近視比率全球第一。

一、3C 產品盛行，人們普遍用眼過度

近年 3C 產品發達，讓許多年輕人沉迷網路遊戲，讓家長困擾無比，最近有看到不少家長以魔法打敗魔法，試圖矯正小孩過度沉迷遊戲的新聞。

有趣的是有家長乾脆將計就計，讓小孩請假一周好好體驗遊戲，並訂定每天需打滿多少時數、同時訂定每日目標並回報，檢討優劣與得失關鍵，如同上學般的生活也令小孩放棄，也有人聽見小孩想靠打遊戲維生，便請來職業電競選手來和他對弈。

種種跡象皆顯示，當前人們大量使用、依賴 3C 產品，除了遊戲之外，包括社交軟體、影劇等也都是讓使用者上癮的大宗，還不計工作所需，這樣的使用習慣衍生了用眼過度的問題，眼睛提早老化，不管是近視、散光、乾眼症，視網膜或黃斑部病變、白內障、青光眼逐一提前上門。

二、近視人口佔國內人口達 66%，國中即近視超過 70%

眼睛是靈魂之窗，看不見是最麻煩的，因此民眾即時矯正、治療視力的意願通常較高，甚至願意用更好的方式改善。

隨著資訊的發達，當代不少年輕人做過雷射矯正視力，大家多半不後悔作眼部的相關治療或改善手術，因此眼疾年輕化下已產生不少商機，其中更有網紅分享親身手術心得，也將使市場接受度進一步提高。

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根據統計，兩岸學童有超過 70% 在 13 歲即罹患近視，而國內近視人口一直佔全國總人口比率三分之二以上，如果再加上老花眼、白內障的人數則占比將更高，隨著人口高齡化以及眼疾早發等趨勢，預期對視力生技醫療的需求也將逐年提高，視力生技產業之市場規模預計將逐年成長。

三、眼疾盛行但動刀率低，顯示未來仍有成長空間

台灣近視盛行率高，許多併發症如視網膜出血、視網膜剝離、飛蚊症等多會伴隨近視盛行率高而來。此外，白內障也是常見的眼疾，主要是水晶體退化或病變，導致視力模糊，甚至可能失明。白內障好發於中老年人，因病程進度緩慢且不可逆，許多長輩經常拖到病情嚴重才就診，往往增加失明風險，而 3C 產品使用程度增加又觸發這類眼疾的提早報到。

目前台灣每年約有 2-3 萬人次進行視力矯正手術，相較於韓國 5 千萬人口每年約有 20 萬人接受雷射視力矯正手術，由於國內有超過 1,200 萬近視人口，目前手術滲透率仍低，預期隨手術技術的安全性與精密性大幅提升，可預期未來國內有意願且有能力進行手術之消費者將逐年增加，眼科雷射矯正的技術不斷在進步，飛秒無刀雷射已是當前主流技術，因為其安全度更高、術後恢復更快，民眾的接受度較高，也願意付出更高額的費用。

除了近視、遠視、散光視力矯正外，雷射也已經開始運用在矯正老花眼以及白內障前置輔助手術，目前市場正在起步，將有望成為國內高齡化社會視力矯正的藍海市場。

四、中國解封增添商機

日前中國疫情升溫，政策清零限制民眾消費。隨著防疫管制逐步放寬，許多城市陸續宣布解封，隔離、檢測鬆綁，當先前被壓抑的十幾億人口消費被釋放後，可預期力道相當可觀。

就現況來看，解封初期，預期民眾對民生物資與生技醫療相關需求最為殷切，目前市場也傳出搶藥缺藥的狀態，預期在中國佈局有成的生醫族群將可受惠解封商機。

國內與眼球相關的公司分別有 (1565-TW) 精華、(6491-TW)晶碩、(6747-TW)亨泰光、(6782-TW)視陽、(3218-TW)大學光等個股，就是可以留意的概念股。



資料來源：

台灣近視人口超過 1300 萬，比率居全球之冠！眼疾年輕化，將使「眼球」商機浮現！

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