〈希華營運展望〉南科廠擴廠後產能利用率達7成 並持續開發新產品

頻率元件廠希華 (2484-TW) 今 (20) 日由總經理曾榮孟主持召開法說會，他指出，南科廠 2022 年 6 月完成計畫中所有擴廠後，目前產能利用率約 70%；同時，希華的長晶製程也在積極發展並改進品質中，目前產 3 吋、4 吋晶棒，預計到明年 1 月將生產 6 吋晶棒供應客戶的特殊需求。

希華 2021 年在日本投入新產品開發，開發比較精密的設備儀器，主要是應用在 5G 及更高階產品應用的晶圓生產，曾榮孟指出，晶圓樣品已完成送客戶認證，但因認證時間相當長，目前尚未認證完成，製程的改善、量產化及能量化的工序則持續優化中。

對於整體頻率元件產業的需求來看，曾榮孟指出，今年下半年終端需求逐漸低迷，對於此一下降趨勢，只能寄望 2023 年第二季開始，訂單需求能回升跟回流。以目前來看較明朗的需求在於網通產品應用，由於網通產品很多是標案性質，每年固定有汰換率，網通類客戶跟產品於 2023 年只要不再出現材料短缺情況，需求狀況應可有較佳的表現。

至於在 PC 及 NB、消費電子及手機產品，希華預估最快自 2023 年第二季後市場回溫。

希華明年的資本約 2-3 億元，曾榮孟指出，希華預估 2023 年沒有產能擴充的計畫，也沒有海外設廠的新計畫，資本支出將投入於自動化的軟硬體及產能的去瓶頸方案。

希華 2022 前三季營收 25.9 億元，毛利率 38.36%，年增 11.28 個百分點，稅後純益 6.79 億元，年增 1.32 倍，每股純益達 4.26 元。