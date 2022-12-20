球隊凱旋前市場先慶祝 阿根廷股債齊漲

球隊凱旋前市場先慶祝 阿根廷股債齊漲 (圖:AFP)
球隊凱旋前市場先慶祝 阿根廷股債齊漲 (圖:AFP)

阿根廷股市與債市周一 (19 日) 上漲，這明顯是球隊贏得世界盃冠軍後，因為市場情緒獲得提振出現的慶祝行情。

阿根廷 S&P Merval 股票指數周一上漲 1.83% 至 168,128.28 點，能源類股領漲。 

經濟學家 Gustavo Ber 表示，周一的市場反應可能是世界盃獲勝的相關影響，這避免了外圍市場疲軟的拖累。

阿根廷隊在決賽中擊敗法國隊奪冠，並將獲得國際足總 4200 萬美元的獎金，此外還將額外獲贈南美足協提供的 1000 萬美元的特別獎勵。這是阿根廷自 1986 年以來的首次奪冠，球隊將於周二返抵布宜諾斯艾利斯，並在首都市中心舉辦慶祝活動。

目前不清楚這輪慶祝行情會走得多遠，不過據英國 Surrey 大學今年的一篇論文認為，勝利可能會提振獲勝國家的經濟。

博士後研究員 Marco Mello 的論文指出，分析表明，贏得世界盃足球賽將使隨後兩季的 GDP 增長，至少增加 0.25 個百分點。

Mello 表示，這主要是出口增長的結果，因為獲勝者享有更大的國際知名度。例如，他的研究表明，在贏得 2002 年世界盃之後，巴西的海外銷售額出現了大幅增長。

高盛較早的一項研究則稱，在世界盃奪冠，平均會讓一國的股指表現領先全球指標 3.5 個百分點，持續大約一個月時間。

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