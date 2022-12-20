盤中速報 - 佰研(3205)股價急跌至42.3元，跌幅達7.54%

佰研(3205-TW)20日12:13股價下跌3.45元，報42.3元，跌幅7.54%，成交614張。

佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。

近5日股價下跌0.76%，櫃買指數下跌0.47%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-132 張
  • 外資買賣超：-133 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+63 張
  • 融券增減：-14 張

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