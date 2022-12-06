盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至53.5元，漲幅達7.97%

佰研(3205-TW)06日09:20股價上漲3.95元，報53.5元，漲幅7.97%，成交1,724張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價上漲6.9%，櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+430 張
- 外資買賣超：+430 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+207 張
- 融券增減：+30 張
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