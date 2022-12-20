盤中速報 - 景碩(3189)急拉2.35%報109.0元，成交2,626張

景碩(3189-TW)近5分K漲速2.35%，20日09:04報109.0元，成交2,626張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

景碩(3189-TW)近5日股價下跌4.27%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.99%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,308 張
  • 外資買賣超：-10,314 張
  • 投信買賣超：+6,490 張
  • 自營商買賣超：-484 張
  • 融資增減：+1,439 張
  • 融券增減：+68 張

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