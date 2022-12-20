盤中速報 - 景碩(3189)急拉2.35%報109.0元，成交2,626張

景碩(3189-TW)近5分K漲速2.35%，20日09:04報109.0元，成交2,626張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
景碩(3189-TW)近5日股價下跌4.27%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.99%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,308 張
- 外資買賣超：-10,314 張
- 投信買賣超：+6,490 張
- 自營商買賣超：-484 張
- 融資增減：+1,439 張
- 融券增減：+68 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.85%
$11,985
原投組報酬率
+9.91%
$10,991
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%