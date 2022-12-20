盤中速報 - 台耀(4746)急跌-2.16%報76.7元，成交2,537張

台耀(4746-TW)近5分K跌速2.16%，20日09:03報76.7元，成交2,537張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價上漲21.47%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.57%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,224 張
- 外資買賣超：+1,290 張
- 投信買賣超：+1,962 張
- 自營商買賣超：-28 張
- 融資增減：+1,891 張
- 融券增減：+822 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.33%
$12,833
原投組報酬率
+21.60%
$12,160
投組標的成分
40%
2014
20%
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20%
2441
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