盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至31.4元，漲幅達7.53%

熱映(3373-TW)20日09:02股價上漲2.2元，報31.4元，漲幅7.53%，成交874張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價上漲20.16%，櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-203 張
  • 外資買賣超：-203 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+324 張
  • 融券增減：+57 張

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