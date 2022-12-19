盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至28.95元，漲幅達9.04%

熱映(3373-TW)19日09:07股價上漲2.4元，報28.95元，漲幅9.04%，成交225張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價上漲9.48%，櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-231 張
  • 外資買賣超：-231 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+128 張
  • 融券增減：+26 張

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