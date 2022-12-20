中國「數據二十條」出爐！數據要素開啟產業化大時代

中國「數據二十條」出爐，政府宣示要加強數據交易場所體系設計，初步搭建數據基礎制度體系，數據要素正式開啟產業化大時代。

國務院周一（19 日）發布《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，從數據產權、流通交易、收益分配、安全治理四方面，初步搭建數據基礎制度體系，提出二十項政策。

在建立合規高效、場內外結合的數據要素流通和交易制度方面，國務院表示，要順應數位產業化、產業數位化發展趨勢，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

在建設體現效率、促進公平的數據要素收益分配制度方面，國務院指出，要統籌構建規範高效的數據交易場所；加強數據交易場所體系設計，統籌改善數據交易場所的規劃布局，嚴控交易場所數量；提出數據交易場所管理辦法，建立健全數據交易規則，制定全國統一的數據交易、安全等標準體系，降低交易成本。

目前中國提出數據要素市場化改革相關條例的省份，已超過 17 個。

中國信通院的統計數據顯示，去年中國數位經濟產業規模達到人民幣（下同）45.5 兆元，較去年同期躍增 16.2%。近年中國數據交易蓬勃發展，上海數據交易所揭牌一年來，累計數據產品掛牌數超過 800 個，交易額超過 1 億元。

國盛證券表示，資產確認可能是開端，政府有望陸續提出數據確權、定價、交易流通等規劃，數據產業正經歷從 0 到 1 的開創期，數據要素正式開啟產業化大時代。

銀河證券在 12 月 18 日提出的報告則顯示，中國數據要素市場可分為七個子市場：數據採集、數據存儲、數據加工、數據流通、數據分析、數據應用、生態保障。