分散國內投資風險 中國富人加快尋找海外投資標的

據《路透》引述基金經理和業內消息人士指出，中國富裕人士正在減持本地證券，並增加關注美國和海外其他地方的資產—這一趨勢在 2023 年還將加快。

他們表示，由於今年遭受重創，中國富人愈來愈擔心中國經濟因疫情發展而前景不明，也憂慮俄羅斯入侵烏克蘭對中國的地緣政治影響。

根據 Eurekahedge 數據，在截至 11 月底的一年中，採用大中華策略的避險基金已經損失了 12.9%，這可能是自 2011 年以來最糟糕的一年。

資產管理公司表示，中國富人也對習近平提出的減少收入不平等的「共同富裕」計畫感到憂心，他們正在美國和日本等國家，尋找海外私募股權和房地產投資機會。

Rayliant Global Advisors 創辦人兼董事長 Jason Hsu 表示，這些人以往創造財富時，並不會去購買美國股票或購買美國房地產，這正在發生變化。

這家總部位於波士頓的資產管理公司，已經收到大中華區家族辦公室的許多詢問，以了解美國的經濟政策和投資規則。

管理著超過 10 億美元資產的另一家中國家族辦公室的管理合夥人表示，他的公司正在花費大量時間，研究日本和美國的基金經理和投資機會，同時也在密切關注中國的重新開放可能帶來的機會。

瑞銀全球財富管理首席投資辦公室大中華區股票主管 Eva Lee 表示，過去幾年，中國富人可能從國內市場賺了很多錢，但現在他們發現這可能不會每次奏效。

她補充說：「投資者今年吸取了教訓，他們意識到多元化是如此重要。」