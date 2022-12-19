盤中速報 - 豪展(4735)股價大漲至40.0元，漲幅達7.96%

豪展(4735-TW)19日10:40股價上漲2.95元，報40.0元，漲幅7.96%，成交251張。

豪展(4735-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設備製造業、醫療器材批發業、醫療器材零售業。

近5日股價上漲4.51%，櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張
  • 融資增減：+87 張
  • 融券增減：+1 張

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