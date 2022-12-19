盤中速報 - 宅配通(2642)股價拉至漲停，漲停價53.0元，成交682張

宅配通(2642-TW)19日09:47上漲4.8元，股價漲停報53.0元，委買2張、委賣17張，成交682張。

主要業務為汽車貨運及宅配。倉儲物流。理貨包裝。所屬產業為航運業，相關運輸類指數近5日上漲4.66%。

宅配通(2642-TW)近5日股價上漲2.23%，台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+28 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+30 張
  • 融資增減：+7 張
  • 融券增減：+27 張

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