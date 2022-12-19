盤中速報 - 玉晶光(3406)股價急跌至345.5元，跌幅達7.12%

玉晶光(3406-TW)19日09:08股價下跌26.5元，報345.5元，跌幅7.12%，成交1,026張。
玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
近5日股價上漲1.5%，台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-172 張
- 外資買賣超：-163 張
- 投信買賣超：+26 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：-160 張
- 融券增減：+146 張
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