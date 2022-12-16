盤中速報 - 山富(2743)急跌-2.36%報61.9元，成交3,359張

山富(2743-TW)近5分K跌速2.36%，16日09:10報61.9元，成交3,359張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
山富(2743-TW)近5日股價上漲10.87%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲1.02%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-364 張
- 外資買賣超：-327 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-37 張
- 融資增減：+132 張
- 融券增減：+140 張
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AI優化後報酬率
+20.69%
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原投組報酬率
+15.55%
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投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
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3515
10%