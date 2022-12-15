盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(16)日除息0.14元，參考價14.46元

永豐優息存股(00907-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為14.46元，相較今日收盤價14.60元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2022/12/16 14.60 0.141 0.97% 0.0
2022/10/19 13.45 0.141 1.05% 0.0

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