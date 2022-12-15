瑞軒營運展望保守 觀察明年Q2景氣回溫

顯示器代工組裝廠瑞軒 (2489-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望未來，財務長邱裕平說，由於整體大環境變數仍大，目前處於風險控管、保守階段，並預期今年全年電視及顯示器總出貨量將年減 2 成，明年則還要觀察第二季後，整體景氣是否回溫。

邱裕平表示，今年下半年受整體景氣需求放緩，終端需求不佳，短期面板價格反彈無力，預期 12 月及明年 1 月波動幅度也有限，觀察 2 月農曆年過後是否有需求刺激價格回升，不過依目前全球利率維持高檔的情況判斷，明年首季需求還是偏弱。

邱裕平直言，由於消費性電子處於庫存去化階段，對營運將是風險控管保守，也提早看到市場需求變化，目前庫存水位相對安全，截至第三季底存貨金額下滑至 20.45 億元，季減 25%、年減 43%。

出貨表現方面，瑞軒今年前三季電視及顯示器出貨約 274.4 萬台、滑鼠及網路攝影機等則出貨 1965.8 萬個，預期全年電視及顯示器出貨將達約 360 萬台，較去年 450 萬台減少約 2 成。

機器人方面，瑞軒轉投資日本 GROOVE X，代工其陪伴機器人 LOVOT，雖然產品單價較高，但受今年日本經濟景氣逆風，估今年出貨將低於去年，且將不及原本萬台的出貨目標。

另一方面，瑞軒近年持續依投資策略規劃持續出售 VIZIO(VZIO-US) 股票，目前持股 VIZIO 比重已降至 5.03%，雖然今年 VIZIO 股價波動劇烈，導致上半年業外產生金融評價損失，不過處分若依原始取得成本計算，仍有處分利益，因此也可望為瑞軒在產業逆風時挹注現金流。