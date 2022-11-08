瑞軒Q3業外挹注單季轉盈EPS 1.29元 近六季高點

電視組裝暨品牌廠瑞軒 (2489-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，受惠持股 VIZIO(VZIO-US)股價回升、匯兌利益挹注，單季由虧轉盈，稅後純益 10.33 億元，每股賺 1.29 元，帶動今年前三季虧損收斂至 23.34 億元、每股虧損 2.93 元。

瑞軒第三季營收達 38.84 億元，季減 13.56%、年減 41.19%，毛利率 7.54%，季減 2.15 個百分點、年減 0.69 個百分點，受大環境不利因素影響下，營益率轉負，為 - 2.74%，但在業外挹注下，單季純益達 10.33 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股賺 1.29 元。

瑞軒今年前三季營收達 127.82 億元、年減 20%，毛利率 9.88%、年增 2.1 個百分點，營益率 - 0.42%、較去年同期虧損收斂，稅後虧損 23.34 億元、每股虧損 2.93 元。

瑞軒表示，第三季營運受俄烏戰爭、高通膨等大環境不利因素影響，本業持平，但業外受惠 VIZIO 股價回升、美元匯率強升匯兌收益挹注下，第三季順利由虧轉盈。

瑞軒 10 月營收達則 12.37 億元，月減 19.5%、年減 46%，累計前 10 月營收達 140.07 億元、年減 23.2%。

另一方面，瑞軒近期也依投資策略規劃持續出售 VIZIO 股票，在 9 月 19 日至 11 月 2 日，以每股 10.78 元出售 VIZIO 約 87 萬 3297 股，交易金額約為 941.64 萬美元 (約合新台幣 3 億元)，若依原始取得成本計算，處分利益達約 2.98 億元，本次處分後，持股 VIZIO 比重降至 5.49%。