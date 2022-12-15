〈陸港盤後〉中國11月經濟活動惡化 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周四（15 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.25%，原因是中國 11 月經濟活動惡化，打擊投資人信心，且隨著感染人數激增，經濟成長可能受到更多干擾。

滬指周四收盤跌 0.25% 報 3,168.65 點，深成指漲 0.32% 報 11,358.11 點，創業板指漲 1.31% 報 2,399.12 點；兩市成交額合計人民幣 7,662 億元，「北向資金」淨買入 49.36 億元。

汽車、半導體、軟體類股強勢拉升，旅遊、酒店餐飲、食品飲料、釀酒等族群集體回落，煤炭、燃氣、金融、醫藥等類股均走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.55%，恒生科技指數重挫 2.39%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，11 月零售銷售較去年同期下降 5.9%，降幅大於經濟學家原估的 4%。

工業生產的成長率從 10 月的 5% 降至 2.2%，前 11 個月固定資產投資放緩至 5.3%，兩者均未達經濟學家預期。失業率攀升至 5.7%，寫下為 5 月以來最高紀錄。

澳盛銀行（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，中國在鬆綁封控措施後，面臨第一波感染，12 月的情況並未好轉，第 3 季僅短暫復甦，第 4 季國內生產毛額（GDP）成長率不太可能達到 3%。

野村控股首席中國經濟學家陸挺認為，11 月的數據遠低於市場預期，顯示經濟情勢正在惡化，本月將繼續延續這種情況。他說：「染疫人數激增，短期內將抵銷政策鬆綁的一些正面影響，全面重新開放的道路很可能依舊充滿艱辛，崎嶇難行。」

中國政府取消部分防疫規定，允許民眾自由外出，商店、工廠及餐館也能營業，而不必擔心突然面臨封鎖。然而，由於新冠病毒可能會席捲整個中國，但這個國家對民眾大規模生病和死亡仍未做好準備，而害怕確診的民眾，可能會選擇待在家裡，給經濟活動帶來壓力。