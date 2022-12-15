盤中速報 - 易飛網(2734)股價拉至漲停，漲停價29.35元，成交277張

易飛網(2734-TW)15日10:59上漲2.65元，股價漲停報29.35元，委買1張、委賣146張，成交277張。
主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲2.86%。
易飛網(2734-TW)近5日股價上漲0%，櫃買指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33 張
- 外資買賣超：-33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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