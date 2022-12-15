盤中速報 - 易飛網(2734)股價拉至漲停，漲停價29.35元，成交277張

易飛網(2734-TW)15日10:59上漲2.65元，股價漲停報29.35元，委買1張、委賣146張，成交277張。

主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲2.86%。

易飛網(2734-TW)近5日股價上漲0%，櫃買指數上漲1.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.02%

$13,602

原投組報酬率

+27.71%

$12,771

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    高力

    8996

  • 20%

    永日

    4102

  • 10%

    東科-KY

    5225

  • 10%

    瀚亞非洲基金-新臺幣

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞