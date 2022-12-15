盤中速報 - 富野(2736)急拉2.82%報23.65元，成交1,770張

富野(2736-TW)近5分K漲速2.82%，15日10:59報23.65元，成交1,770張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富野(2736-TW)近5日股價上漲1.59%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲2.86%。櫃買指數上漲1.14%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+595 張
- 外資買賣超：+595 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-165 張
- 融券增減：-4 張
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投組標的成分
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