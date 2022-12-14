顯示技術革新 明年擁五大技術亮點

儘管總體經濟導致 LED 產業今年市況低迷，不過新技術不斷演進，研調 Dash-Insights 點出明年 LED 產業中 5 大技術看點，包含 MiniLED、QD-OLED、OLED、SiOLED 、MicroLED ，可望推動 LED 市場持續成長。

研調表示，在蘋果、三星電子、LG、TCL 帶動下， MiniLED 已成為顯示器市場的一級戰區，應用也從過去平板、筆電擴大至電視與螢幕市場，預計明年 MiniLED 電視銷量與市占率將持續提升，低延遲優勢也在電競螢幕市場大放異彩。

不過，平板、筆電市場由於蘋果預計明年將改採 OLED，恐限制未來幾年 MiniLED 在此領域的發展，長期而言，研調認為，MiniLED 仍將開拓更多新商機，而成本能否進一步收斂將是關鍵。

相較之下，OLED 在蘋果擴大採用下明年出貨量可望提升，同時技術演進下，OLED 效能、價格也將增加，LGD、三星顯示等 OLED 供應商也正積極擴產因應持續成長需求。

技術方面，LGD 強化其 WOLED 技術，推出 EX 技術提高螢幕亮度、壽命，縮小邊框，另外業界也開發出彩色濾光片封裝、低溫多晶氧化物 (LTPO) 等技術，可望帶動明年 OLED 市占率進一步提升。

另外，量子點顯示技術日趨成熟，三星、LG、Sony 等終端品牌商已採用 QD-OLED，明年出貨量可望進一步成長，但藍色磷光材料已限制 QD-OLED 發光效率與壽命，預計明年供應鏈將加速投資，試圖突破 QD-OLED 發展瓶頸。

而 SiOLED (Micro OLED) 目前生產上仍有挑戰，但市場預期蘋果 Reality Pro 頭戴裝置將導入 Micro OLED，透露出 SiOLED 未來可望拿下一定比重的市占率。

另一方面，MicroLED 潛在商機已吸引中、韓、台相繼建立聯盟，不過，此技術仍面臨複雜生產挑戰，仍需要時間發酵，若能實現量產同時具備較高性價比，將能帶動 MicroLED 商業化。