盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.86%報187.5元，成交695張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.86%，14日09:04報187.5元，成交695張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價下跌1.32%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.2%。台灣加權指數下跌1.4%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-263 張
- 外資買賣超：+469 張
- 投信買賣超：-720 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：-137 張
- 融券增減：-19 張
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投組標的成分
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3693
20%
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