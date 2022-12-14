盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.86%報187.5元，成交695張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.86%，14日09:04報187.5元，成交695張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台光電(2383-TW)近5日股價下跌1.32%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.2%。台灣加權指數下跌1.4%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-263 張
  • 外資買賣超：+469 張
  • 投信買賣超：-720 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：-137 張
  • 融券增減：-19 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.31%

$13,031

原投組報酬率

+21.52%

$12,152

投組標的成分

  • 40%

    營邦

    3693

  • 20%

    明基醫

    4116

  • 20%

    閎康

    3587

  • 10%

    富野

    2736

  • 10%

    摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞