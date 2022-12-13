談巨大票期展延 魏燦文：機械業短暫遇逆風會克服

談及自行車大廠巨大 (9921-TW) 要求供應商展延票期事件，機械公會理事長魏燦文今 (13) 日表示，看到負面消息很吃驚，強調機械業雖然短暫遭遇問題，相信最終會克服困難，仍預估今年機械業產值將達 1.45 兆元，成長 10%。

對於巨大傳延票砍單，魏燦文說，工業局也致電關心機械業是否因景氣不佳，遭銀行收回融資，也強調機械業雖然短暫遭遇問題，但大家會齊心努力克服。

魏燦文說，台灣機械業已發展幾十年，根基打得很強壯堅固，預期智慧製造、遠端監控等與節能減碳相關的生產設備升級，將為機械業帶來龐大商機。

魏燦文認為，雖然今年 9 月起，產業有衰退現象，但前 11 月機械業產值仍較去年成長，預估今年產值仍將達新台幣 1.45 兆元，年增 10%，在節能減碳相關商機帶動下，預期很快就會突破 2 兆元。隨著不斷研發投入，明年第二季產業可望迎來春燕。

魏燦文指出，明年 3 月將是疫情緩和後，首度有國外客戶來台的台灣工具機展，預計將有 6000 多個攤位、吸引超過 1000 個廠商，可透過此次展會，讓國外客戶了解台灣機械業在節能減碳、智慧化技術上的進步，推升汰舊換新需求，相信將帶動龐大的訂單商機。

魏燦文認為，各產業都必須順應 ESG 趨勢發展，否則終究會被淘汰，機械業應發揮產業韌性，把握供應鏈從長鏈到短鏈的商機，相信來自東南亞等各地區需求，將接踵而至。

至於中國市場方面，魏燦文認為，中國清零政策已開始鬆綁，政府應思考如何鼓勵外商、本土廠商繼續投資中國，中國市場占台灣機械業營收達 4 成，若製造業蓬勃發展、需求回到先前水準，台機械業就能搶食訂單。

