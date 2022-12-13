盤中速報 - 新光鋼(2031)股價大漲至41.8元，漲幅達7.04%

新光鋼(2031-TW)13日10:05股價上漲2.75元，報41.8元，漲幅7.04%，成交2,652張。

新光鋼(2031-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種鋼鐵整平裁剪加工買賣。各種鋼構構件製作加工買賣。各種鋼鐵代理報價買賣。

近5日股價下跌0.64%，台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+629 張
  • 外資買賣超：+160 張
  • 投信買賣超：+501 張
  • 自營商買賣超：-32 張
  • 融資增減：-48 張
  • 融券增減：-16 張

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